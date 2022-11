Roberto Testa è morto dopo l’incidente sulla Maiella

CHIETI - La morte del giovane ingegneredurante un'escursione sulla Maiella accresce bilancio, già di per se drammatico, degli incidenti in montagna. Si tratta della nona vittima nel solo 2022 sulle montagne abruzzesi come ......4Giornata AXA MAREMOLA VOLLEY IMPERIA VOLLEY 2 " 3 (11/25 - 25/20 - 21/25 - 25/20 - 6/15 Nel... dopo il positivo esordio la U15 Maschile guidata dalla panchina daGugliotta e Guido Lizza ...CHIETI – La morte del giovane ingegnere Roberto Testa durante un’escursione sulla Maiella accresce bilancio, già di per se drammatico, degli incidenti in montagna. Si tratta della nona vittima nel so ...Il 34enne, Roberto Testa, ingegnere di Colleferro, era scivolato sul ghiaccio. Il presidente del Cnsas abruzzese: «Consultate sempre il meteo e partite con l’attrezzatura adeguata».