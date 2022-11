Perché è bene scegliere la pace | soprattutto nel mondo globale

Tuttosport

Sì,ogni partita implica il momento magico della rivincita. Ce lo spiegaPierfrancesco Maran del Pd proponendosi (senza successo) come l'uomo in grado di vincere in Lombardia: "Dopo una ...... atto di fronte al quale vengano prese opportune decisioni,quel mondo, che per me è sacro, ... Speriamo di usarlied essere all'altezza di questo appuntamento', ha sottolineato Abodi. 'La ... Wenger punge l'Italia: "È fuori dai Mondiali perché i club non lavorano bene"