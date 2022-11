Ora basta L' ultimatum bomba di Kate e William a Harry | Persino Lady D

(Di lunedì 21 novembre 2022) Avrebbero dettoMiddleton e il principeal secondogenito di re Carlo. Non sono più intenzionati ad accettare il suo comportamento sopra le righe. Lo rivela il settimanale Nuovo. Il duca di Sussex avrebbe fatto sapere alla Royal Family che la sua autobiografia svelerà segreti mai raccontati prima d'ora su Carlo e la Corona inglese. Il libro dovrebbe uscire a gennaio (il 10, per l'esattezza). Una data che sembra provocatoria, visto che il giorno primacompirà 41 anni. Molti hanno infatti visto in questa scelta il tentativo didi eclissare la moglie del fratello e il suo compleanno in modo da ottenere l'attenzione della stampa tutta per sé. Il principe e la principessa del Galles avrebbero intimato adi smetterla di sputare veleno sulla Famiglia Reale, ...

Corriere dello Sport

... che ha provocato un danno erariale di 72 mila euro, a cuidovranno porre rimedio gli eredi ... la foto della nonna esperta di arti marziali è diventata virale NonL'insegnante di Belpasso, ...Ha un processore meno potente rispetto ad altri PC di fascia superiore, mae avanza per gli ... win 11 pro, office pro 2021, mouse wireless, pronto all'uso 629.99 567.00 CompraOttimo ... Cristiano Ronaldo, sfogo clamoroso: "Ora basta, parlo quando voglio" Sembra non voler finire la maledizione che avvolge il carcere di Foggia che ne ha fatto il penitenziario con maggior suicidi (5) della nazione dall’inizio dell’anno. A tre mesi circa dall’ultimo suici ...Questa mattina molti residenti di via Casal Boccone a Roma hanno bloccato il traffico protestando per via dell'elevato numero di incidenti stradali nella zona. A far scattare la protesta è stato ...