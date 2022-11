Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 21 novembre 2022) Di Vincenzo Calafiore 22 Novembre2022 Udine “ …. Sono ancora io, anche quando dimentico chi sono e cosa vuole il mio cuore. Sono io, quello che si dimentica di essere e a sera quando torna prendermi il cuore che ricomincio a vivere . “ ( Da: , monologo. Anno 1985 Premiato a Concorso letterario Int. Barcellona –Spagna – ) Vincenzo Calafiore Ne è passato di tempo da allora, da quando ci lasciammo davanti al portone di casa tua; siamo andati via ognuno dalla propria vita. Un passo dopo l’altro nelle gocce di tempo, tra ora e prima, tra le cicatrici sulle mie labbra, che parlano e raccontano di me. Ma il cuore non guarisce, ne dimentica il dolore, mentre io invecchio assieme al mio tempo che non è servito ad accettare i dolori, le sconfitte, le delusioni … è servito a farmi una carezza, perché ho capito che non c’è una fine, no!, alla fine si rinasce. Siamo stati due corpi è un ...