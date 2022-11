Mondiali | CdS | “Messi c’è allarme rientrato”

(Di lunedì 21 novembre 2022), CDS- Come riporta il CdS igià hanno perso tanti interpreti, ma ad oggi c’è la grande certezza di vederein campo. ù “Lionelsta bene e ci sarà in campo domani contro l’Arabia Saudita. L’era scattato sabato dopo che la superstella della Seleccion era uscita dal campo di allenamento una decina di minuti dopo il resto del gruppo, quindi qualche movimento differenziato per un piccolo sovraccarico muscolare al polpaccio, aveva fatto salire il termometro della preoccupazione. Poi le rassicurazioni: solo precauzione tant’è vero che ieri, allenamento a porte chiuse,si è mosso alla pari del resto dei nazionali argentini. L’unica attenzione dello staff medico del ct Scaloni, sarebbe quello di non esagerare con il lavoro al fine di evitare qualsiasi ...

Ghanim Al - Muftah, celebre youtuber qatariota, nato con una rara sindrome, la sindrome da regressione caudale (), è considerato un simbolo di perseveranza, ispirazione per un'intera generazione, ...E' stato uno dei protagonisti della cerimonia di apertura dei2022 in Qatar. Ghanim Al - Muftah, celebre youtuber qatariota, ha dialogato con Morgan ... la Caudal Regression Syndrome (). E' ...Infine in attacco Lautaro Martinez riprenderà il suo posto tra Messi e Di Maria dopo che nell’amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti non aveva nemmeno messo piede in campo”. Poi le rassicurazioni: ...Spettacolo e divertimento, con l’Italia rimasta tagliata fuori dal party: un patrimonio di 2.565 gol, considerando la somma di quelli segnati in nazionale da tutti gli attaccanti sbarcati a Doha. Mond ...