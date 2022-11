Mondiali | CdS | “Kane apre la sfida dei bomber”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 21 novembre 2022), CDS- Come riporta il CdS l’Inghilterrai giochi delle big in maniera davvero importante con il suodi razza. “Harry. In Qatar comincia il grande film dei centravanti, quelli che possono cambiare la sceneggiatura di questo Mondiale, dove la prima incognita è legata al clima e all’umidità, gli avversari invisibili. Spettacolo e divertimento, con l’Italia rimasta tagliata fuori dal party: un patrimonio di 2.565 gol, considerando la somma di quelli segnati in nazionale da tutti gli attaccanti sbarcati a Doha. Appuntamento al Khalifa International Stadium, all’ora di pranzo.si presenta con due compiti: vuole ripetere il capolavoro del 1966 firmato da Bobby Charlton in compagnia di Geoff Hurst e sfilarsi l’etichetta appiccicosa di eterno secondo, dopo la medaglia d’argento ...