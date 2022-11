Mondiale Qatar 2022 - le gare di oggi

(Di lunedì 21 novembre 2022) ore 8,20 - Tutte le partite in programma alnella giornata di lunedì 21 novembreDopo il debutto con la vittoria dell'Ecuador sulsi entra nel vivo. Sono tre le sfide in calendario per(orario italiano): si comincia alle 14 con Inghilterra-Iran, visibile su Rai 2, per proseguire con Senegal-Olanda alle 17 (sempre Rai 2) e chiudere con Stati Uniti-Ghana alle 20 (diretta su Rai 1).

1 I Mondiali in, la Nazionale e il calciomercato animano le prime pagine dei quotidiani sportivi. L'Italia a Vienna brutta e depressa, Bonucci: 'Che male ilin tv'. La Francia è un derby: Deschamps ...Un disastro quantificato, secondo la Banca, in circa 350 miliardi di dollari di danni: un ...letti Chi riceverà i bonus 150 e 550 euro a dicembre di Alessandro Patella Mondiali di calcio...La società biancoceleste userà la sosta per il Mondiale per rinnovare i contratti in scadenza tra il 2023 e il 2024. Lazzari il primo, ...La 'kafala', i turni infiniti e la Fifa silente: così ha funzionato il sistema che ha sfruttato milioni di lavoratori ...