Metro B chiusa | per migliaia di romani mattinata d' inferno

(Di lunedì 21 novembre 2022) Unad'perdi cittadini quella di oggi lunedì 21 novembre. Questa mattina pendolari e studenti hanno trovato le porte dellaB chiuse. "Sono in corso le attività per il ripristino della tratta San Paolo-Castro Pretorio interrotta per attività di controllo sui sistemi di alimentazione elettrica", ha poi reso noto l'Atac assicurando che i tecnici "sono sul posto e stanno operando per ridurre al minimo i tempi dell'intervento". Nel frattempo è stato attivato un servizio sostitutivo bus di superficie ma sonorimasti a piedi, senza di informazioni precise. A Termini si sono registrate lunghe file e assalto alle navette, insufficienti. Al momento risulta interrotta la B in entrambe le direzioni di marcia ...

Ancora disagi per i fruitori del trasporto pubblico romano. Un contrattempo, in particolare, ha spiacevolmente sorpreso gli utenti della linea B delladella Capitale. Atac ha fatto sapere che, "per eseguire un intervento tecnico", la circolazione nella tratta San Paolo - Castro Pretorio è stata interrotta. L'Agenzia del trasporto ...Il 30 settembre è stataper allagamento la stazione dellalinea 1 Municipio a causa delle infiltrazioni dovute alla tempesta con pioggia e fulmini che ha investito la città. Il 19 luglio ...Una mattinata d'inferno per migliaia di cittadini quella di oggi lunedì 21 novembre. Questa mattina pendolari e studenti hanno trovato le ...Pendolari inferociti per l'ennesimo guasto sulla metro B. Giornata da incubo quella di lunedì 21 novembre per gli utenti Atac. La metro B di Roma infatti è stata bloccata dalle 7:35 ...