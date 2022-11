L' anello del momento | con il rubino Perfetto per Natale e oltre

Leggi su iodonna

(Di lunedì 21 novembre 2022) Rosso. Una tendenza colore che esplode in passerella nell’Autunno-Inverno 2022/2023, persino in versione total look. Vestirsi da capo a piedi di rosso non è certamente facile, soprattutto di giorno: ma con l’avvicinarsi delle Feste die Capodanno, osare è d’obbligo. Il modo più semplice? Puntare su un gioiello notabile e ricercato insieme: l’cono granato, l’accessorioper distinguersi non solo di sera. Leggi anche › Gioielli: i più brillanti dell’Autunno-Inverno 2022/2023 Dove l’abbiamo visto Gettonato ultimamente come insolitodi fidanzamento, il modello cone similari è davvero hot. A dimostrarlo, ...