La signora Harris va a Parigi | intervista al regista Anthony Fabian

(Di lunedì 21 novembre 2022)di Lava a, film con Lesley Manville tratto dal romanzo di Paul Gallico. In sala.di Lava a, nelle sale italiane dal 17 novembre dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022, ne è convinto. Tratto dal romanzo di Paul Gallico Mrs.Goes to Paris, il film, primo adattamento cinematografico del libro dopo quello televisivo del 1992 In volo per un sogno, vede come protagonista Lesley Manville. L'attrice interpreta Ada, vedova di guerra che riceve improvvisamente un'importante somma. Stanca delle giornate passate a ...

...Anniversary Tour' ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA Alessandro Haber in sedia a rotelle in passerella GUARDA GLI SCATTI Francesco Guccini torna con 'Canzoni da intorto' DAL 17 NOVEMBRE 'La......Anniversary Tour' ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA Alessandro Haber in sedia a rotelle in passerella GUARDA GLI SCATTI Francesco Guccini torna con 'Canzoni da intorto' DAL 17 NOVEMBRE 'La...L A SIGNORA HARRIS VA A PARIGI Genere: commedia tenera e dolce Regia: Anthony Fabian. Con Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Alba Baptista, Lucas Bravo, Ellen Thomas, Jason Isaacs, Pam ...In occasione dell'uscita in sala dell'omonimo film, La signora Harris va a Parigi di Paul Gallico torna in libreria con una nuova veste, per camminare di pari passo con la pellicola che ha ispirato ...