La maledizione del deserto | cosa sta succedendo davvero ai Mondiali

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Non c'è pace per i campioni del calcio tra le dune deldel Qatar. Ogni giorno arriva la notizia di una defezione, di un'incidente in allenamento, di una sfiga che colpisce uno dei calciatori di punta arrivati da queste parti per giocare e che, invece, devono rifare le valigie e tornare a casa o, più semplicemente, restano bloccati. In toilette, per esempio: è il caso di Cristiano Ronaldo, fermato ieri da una forma gastrointestinale che lo mette in dubbio per il debutto del suo Portogallo, giovedì, contro il Ghana. Meno complicata la vigilia dell'altra stella all'ultimo ballo Lionel Messi, che ieri si è allenato a parte per un fastidio muscolare ma che domani dovrebbe essere in campo contro l'Arabia Saudita. L'Argentina farà a meno, sino alla fine, dell'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, ko per un crack al bicipite femorale destro, e di Joaquin Correa ...