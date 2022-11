Iran | così le proteste diventano internazionali

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il coach della nazionale di Calcio inglese, Gareth Southgate, ha annunciato che i suoi calciatori si inginocchieranno prima della partita con l’in segno di sostegno alle manifestazioni popolari che il regime sta cercando di reprimere da due mesi. Il gesto, che evoca quello di Colin Kaepernick (l’ex quarterback dei San Francisco 49ers lo aveva pensato a sostegno dei Black Live Matters, nel 2016) è una della variezzazioni della crisi interna a Teheran. Il capitano della squadraiana Ehsan Hajsaf, difensore dell’AEK di Atene, ha esordito con l’espressione “nel nome del dio dell’arcobaleno”, la stessa usata in un video dal piccolo Kian Pirfalak (una delle vittime simbolo della repressione costata 400 morti e 15mila arresti). Un’altrazzazione, più brutale, riguarda gli attacchi ...

