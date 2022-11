(Di lunedì 21 novembre 2022) Prima il Galles. Poi il golf. Alposto il Madrid. Una frase, una polemica, un nome.di tifosi del Real con quello striscione ne fece arrabbiare tanti. Un’ordine di priorità che ha condizionato gli ultimi anni di carriera. Ai margini dei blancos, quasi un oggetto estraneo sotto il peso di quei 100 milioni spesi per lui. Poi il ritorno al Tottenham, senza alzare titoli. Infine l’approdo in Mls, negli, dove è tornato a fare quel che gli è riuscito meglio in carriera: vincere trofei, meglio se con gol in finale.entra nel finale e segna al 129’ il sigillo del 3-3 nelatto della MLS contro il Philadelphia Union, aprendo la porte alla vittoria ai rigori di Chiellini e compagni. Ma ricordiamo: Galles e golf. Poi il club, forse. ...

Nel Galles invece spicca Ramsey, altra vecchia conoscenza della Vecchia Signora, oltre che ovviamente, stella ex Real Madrid e Tottenham ora in forza al Los Angels FC.La stella assoluta dei gallesi è senza dubbio, mister 100 milioni che però è nella fasce discendente della sua carriera; l'ex galacticos è coadiuvato da un paio di giocatori con ... Gareth Bale e l'ultimo Mondiale. Sfida i 'suoi' Stati Uniti dopo la gioia a Los Angeles Così alla vigilia dell'esordio del Galles al Mondiale, il capitano Gareth Bale in conferenza stampa: "Non abbiamo scuse ora. Abbiamo lavorato sodo. Domani scenderemo in campo e speriamo di poter fare ..."Da bambino sogni di vedere il Galles in una Coppa del Mondo ma essere effettivamente nella squadra che ci riesce è una sensazione incredibile, un onore poterlo fare per il nostro Paese. Speriamo che ...