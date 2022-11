Docente spostata di classe da Dirigente chiede risarcimento danni per mobbing | il tribunale rigetta larichiesta Ecco perché

(Di lunedì 21 novembre 2022) Con sentenza, la Corte di appello in conferma di quella di primo grado,va la domanda dipatrimoniali e non da condotte mobbizzanti proposta da unanei confronti del MIUR. La Corte territoriale ha negato la possibilità di ritenere ilnelle condotte allegate nel ricorso sulla base del rilievo che in esse difetta l’intento persecutorio, il disegno vessatorio. La Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 33216 /2022 conferma i giudizi pregressi e ne riportiamo alcuni passaggi sulla questione delin ambito scolastico, fattispecie generalmente difficile da far riconoscere. L'articolo .

