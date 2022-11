Da Cuffaro a Schifani. Il cortocircuito del centrodestra sui termovalorizzatori in Sicilia

Lo dichiara Totò, commissario regionale della Dc. "In Sicilia, riteniamo che i ... La costruzione dei termovalorizzatori è stato uno dei punti del programma elettorale del presidente, ...Lo dice Totò, commissario regionale della Dc nell'Isola. 'In Sicilia, riteniamo che i ...dei termovalorizzatori è stato uno dei punti del programma elettorale del presidente, scelta ...La realizzazione dei due impianti promessi da Musumeci è un'incognita. “Attiverò subito le procedure”, ha detto più volte il presidente della regione, ma l'ultimo atto ufficiale è dello scorso febbrai ...In realtà a frenare sugli impianti sarebbe proprio il nuovo assessore ai rifiuti Roberto Di Mauro per gli alti costi di gestione che potrebbero ricadere sulla Tari ...