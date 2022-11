Coppa Italia PuroBio Cup | sorteggiati i quarti di finale

Leggi su seriea24

Sono stati effettuati nella mattinata di lunedì – presso gli uffici della Divisione Calcio a 5, in Piazzale Flaminio a Roma – i sorteggi degli accoppiamenti deididellaCup di Serie A Femminile: le campionesse in carica del Falconara se la vedranno con la Kick Off, torna il grande classico Bitonto-TikiTaka, il Pescara aspetta il Rovigo Orange, Real Statte in casa della Lazio. Anche le semifinali verranno definite tramite sorteggio.SERIE A FEMMINILE –DIACCOPPIAMENTI – GARA UNICA 1) CITTÀ DI FALCONARA-KICK OFF2) PESCARA FEMMINILE-ROVIGO ORANGE3) LAZIO-ITALCAVE REAL STATTE4) BITONTO-TIKITAKA FRANCAVILLA