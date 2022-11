Basket | la Miwa vince e convince contro la Psa Campus

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Torna a casa e torna are laEnergia Cestistica Benevento. Lo fa in un match perennemente inlloun giovane, ma non per questo debole, Psa. Score alla mano, la parte del leone la recita inaspettatamente Andrea Murolo, con 16 punti, seguito a ruota del redivivo Aaron Mutombo (14) e dalle torri Alunderis e Lucarelli (12), finalmente sugli scudi. Gara inllo sin dal primo quarto, con i blucelesti subito a scavare un vantaggio significativo, su cui costruiranno tutta la tattica dei quarti a venire. 13:5 – 32:24 – 62:40 – 78:63 i parziali, di una gara solo parzialmente in discussione, grazie sopratutto alla vèrve di un PSApieno di giovani di belle speranze, capaci di mettere elettricità ...

Perde, combattendo per almeno tre quarti, la maschile, al cospetto della capolista Power... In casanon è tempo di processi, mercoledì arriva il forte Angri per un'opportunità di pronto ...La PowerSalerno è capolista dopo la quarta giornata, a pari punti con Marigliano. E proprio con la Promobasket detiene l'invidiabile score di 4/4 dall'inizio del campionato. Trasferta ...Ancora una vittoria casalinga per la Miwa Energia Cestistica Benevento che si conferma un rullo compressore sul parquet del Palatedeschi. I sanniti portano a casa il terzo successo di fila: a cadere s ...In diretta streaming dal Palatedeschi di Benevento il match casalingo della Miwa Energia, valido per il campionato di Basket Serie C Gold 2022/23, contro la PSA Basket Campus. Telecronaca di Alfonso G ...