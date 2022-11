Angelina Mango | tutto sulla nuova allieva di Amici 22

Oltre ad essere figlia diha anche una mamma famosa, Laura Valente , ex voce dei Matia Bazar tra il 1990 ed il 1998. Anche il fratello maggiore vive di arte, essendo un ...Dopo Lda , all'anagrafe Luca d'Alessio, allievo della passata edizione, ad Amici è arrivata una nuova figlia d'arte. Nell'ultima puntata del pomeridiano del talent di Maria De Filippiha battuto in sfida Andrea Ascanio, conosciuto solo come Ascanio, cantante appena 18enne nella 'scuderia' di Zerbi. Ma chi è la nuova allieva Figlia di, il cantautore morto nel ...Chi è Angelina Mango: la figlia del cantautore scomparso è una concorrente di Amici 22, anche la mamma è una cantante famosa.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...