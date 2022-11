Amy Adams e Patrick Dempsey | dopo 15 anni torna la loro favola Disney in Come per disincanto

Sono passati quindici anni da quando Giselle () ha fatto capolino tra i tombini di New York. Il suo sguardo perso, così come il suo timore di muoversi tra strade sconosciute, facendosi ...Come per disincanto: la trama Sono passati 15 anni dal matrimonio di Giselle () e Robert ( Patrick Dempsey ), ma Giselle è ormai disillusa dalla vita in città, così i due decidono di ...Come d'incanto compie 15 anni. Per festeggiare questo importante traguardo abbiamo deciso di analizzare il perché dopo tutto questo tempo il film diretto da Kevin Lima è ancora così importante.Leggi la recensione di "Come per Disincanto - E vissero infelici e scontenti", il sequel di "Come d'incanto" disponibile su Disney Plus.