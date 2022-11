Affitto addio | 3600€ subito sul conto | il bonus aumenta molto e diventa per tutti | maxi gioia

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 21 novembre 2022) Arriva un nuovofortissimo sugli affitti e ti eroga addirittura 3600 euro per aiutarti nelle spese dell’di casa. Siete proprio voi nelle email che ci inviate a raccontarci come sia difficile andare avanti con i costi della vita sempre più alti. Ci raccontate l’ansia di arrivare a fine mese e di come il senso di precarietà sia angosciante. Effettivamente con un’inflazione al 12% non sono solo le bollette a far paura, ma anche l’e la spesa al supermercato sono una stangata.affitti/ I Love TradingGli affitti sono cresciuti tantissimo quest’anno proprio perchè il canone di locazione è ancorato per legge all’inflazione. Dunque con un’inflazione così elevata, chiaramente pagare l’sempre più difficile. Ma per fortuna arriva un ricco ...