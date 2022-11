Zeman | Scudetto? Il Napoli ha un grande vantaggio | bisogna vedere la situazione dopo i Mondiali

L'allenatore Zdenekha parlato ai microfoni di FirenzeViola. Il Napoli ha già ipotecato lo' Sicuramente ha un grande vantaggio, ma il campionato inizierà dopo i Mondiali . Dovremo vedere in che ......sua Roma e la stampa già prospettava uno scontro sproporzionato tra la Lazio sfavillante die ... alla quale bastava un solo punto per vincere losulla Lazio seconda. Tutti già davano il ...L’accordo con la Lazio sul riscatto di Acerbi è fissato intorno ai 4 milioni di euro ed il club nerazzurro proverà a strappare uno sconto al presidente Lotito Tra rinnovo e riscatto. L’olandese ha il ...Intervistato da "Firenzeviola.it", Zdenek Zeman, ex allenatore, tra le altre, di Roma e Lazio, dice la sua sulla corsa scudetto, adesso ferma per la pausa dedicata ai mondiali in ...