(Di domenica 20 novembre 2022) In tarda mattinata l'allarme dell'. "nellanucleare di". Il direttore dell'Agenzia atomica Rafael Grossi parla chiarissimo in un tweet: "Chiunque sia ...

TGLA7

... in merito alle esplosioni nella zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia, citato da un tweet della stessa. Grossi ha inoltre ribadito l'appello urgente ae Russia a trovare un ...Sono almeno "una decina" le potenti esplosioni registrate nella zona di Zaporizhzhia tra la notte scorsa e oggi. Lo riferiscono gli esperti dell'che si trovano nella centrale nucleare, dovute a "presunti bombardamenti", secondo quanto riferisce un tweet dell'Agenzia. "Alcuni edifici, sistemi e attrezzature del sito sono stati ... Ucraina, Aiea: 'Potenti esplosioni in area centrale di Zaporizhzhia. Edifici danneggiati ma nessuno cruciale per la sicurezza'' Mosca torna ad accusare l'Ucraina: il ministero della Difesa russo ha detto che le forze armate ucraine stanno bombardando da ieri il territorio della ...L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha riferito domenica di «potenti esplosioni nell’area della centrale nucleare di Zaporiyia» sabato pomeriggio e domenica. La Russia ha riportato f ...