Superbike | Alvaro Bautista | “Miglior modo per concludere la stagione Per fortuna è arrivata la bandiera rossa”

(Di domenica 20 novembre 2022) Meglio di così non potevaladella2022:, dopo essersi aggiudicato il titolo, ha chiuso il campionato ottenendo un successo in gara-2 (sotto la pioggia) del Gran Premio d’Australia, ultimo atto dell’ultimo appuntamento stagionale. Sfida serrata soprattutto con Jonathan Rea, che stava progressivamente recuperando sul pilota della Ducati, aiutato però dalla(e il conseguente termine anticipato della gara) causata dall’incidente in curva 1 con protagonisti Eugene Laverty e Xavi Fores. Inevitabile un ringraziamento all’intero staff e alla Ducati per l’incredibileportata a termine quest’oggi. Di seguito, il commento rilasciato a caldo dallo spagnolo al termine di gara-2 ai microfoni ...

Eugene Laverty ha concluso la sua carriera in Superbike con un infortunio al bacino rimediato in una caduta durante Gara 2 a Phillip Island ed è stato portato in ospedale.