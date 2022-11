Sconcerti | Mbappé sarà il giocatore più determinante del Mondiale

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 novembre 2022) Sul Corriere della Sera, Marioscrive delche oggi avrà inizio in Qatar. La sensazione, per lui, è che stia tornando il tempo delle nazionali sudamericane: non vincono da troppo tempo. “È unche ha molte favorite e alcune possibilità di sorprese, ma la sensazione è che stia tornando il tempo delle nazionali sudamericane. Non è molto più di questo, una sensazione. Non ci sono dati a supporto, se non chel’ultimo per gente come Messi e Neymar che unlo avrebbero comunque meritato. Un torneo fra nazionali abbassa l’importanza della tattica perché le squadre sono composizioni più casuali. Questo potrebbe liberare la fantasia sudamericana, portarla avanti alle organizzazioni europee. Il Brasile non vince da vent’anni, l’Argentina dall’86. Come tramontarono Maradona ...