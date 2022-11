RISULTATI | NJPW x STARDOM Historic X-Over

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 20 novembre 2022) Quest’oggi era il grande giorno dello storico evento in collaborazione tra New Japan Pro Wrestling e. Le due compagnie giapponesi hanno dato vita ad un bellissimo show che ha visto assegnare per la prima volta il titolo femminile IWGP, vinto da Kairi. Era anche in programma l’ultimo storico match di Great Muta per la. Ecco tutti i. Clark Connors, Alex Coughlin, Gabriel Kidd e Kevin Knight hanno sconfitto Oskar Leube, Yuto Nakashima, Ryohei Oiwa e Kosei Fujita. MIRAI ha sconfitto Ami Sourei, Saya Iida, Natsuko Tora, Hanan, Hina, Rina, Hazuki, Koguma, Momo Kohgo, Waka Tsukiyama, Saki Kashima, Ruaka, Miyu Amasaki e Super StrongMachine in unaRanbo CHAOS (Lio Rush, YOH, Tomohiro Ishii & YOSHI-HASHI) batte House of Torture (EVIL, SHO, Yujiro Takahashi ...