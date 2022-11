Qatar ko con l’Ecuador | è la prima sconfitta di una nazione ospitante all’esordio del Mondiale

(Di domenica 20 novembre 2022)scrive una pagina di storia nel giorno dell’apertura del2022. Nessuna delle precedenti ventidue nazioni che hanno ospitato i Mondiali aveva personel torneo iridato. C’è sempre unavolta e in questo caso è delche davanti al suo pubblico subisce due gol di Valencia e unadolorosa. La squadra campione d’Asia in carica non è mai entrata in partita e ora il sogno degli ottavi di finale sembra già sfumato in un gruppo che coinvolge anche Senegal e Olanda. SportFace.

... in uno spazio geografico così piccolo,meno di 3 milioni di abitanti. La costosa refrigerazione degli stadi . Per gestire il caldo deltutti gli impianti, tranne lo stadio 974, utilizzano ...Pep Guardiola parla del Mondiale in: \''Non andrò, lo vedròun bicchiere di vino in ...E la prima partita tra i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador ha regalato subito emozioni, con i sudamericani bravi a imporsi 2-0. Valencia protagonista con una doppietta, suo il primo gol di questa ...I primi Mondiali invernali hanno preso ufficialmente il via questo pomeriggio con il match inaugurale tra il Qatar, paese ospitante, e l'Ecuador. Ad aggiudicarselo sono i sudamericani grazie ad una ...