Qatar-Ecuador | Valencia | “Lavorato duro per prenderci questa partita | ottimo inizio di Mondiale”

(Di domenica 20 novembre 2022) L’attaccante dell’, Enner, ha commentato la vittoria ottenuta contro ilall’esordio. Il calciatore, autore della doppietta decisiva, ha dichiarato: “Abbiamo, sapevamo di dover affrontare un avversario difficile in casa sua. Abbiamo cercato die poi siamo riusciti a tenerla, non c’era modo migliore di cominciare questo”. SportFace.

Tabellino:2 16' pt rig. e 31' pt Valencia(3 - 4 - 3): Al Sheeb 4.5 " Khoukhi 5, Al Rawi 5, A. Hassan 5.5 " Miguel 6, Hatem 5.5, Boudiaf 5, Ahmed 5 " Al Haydos 5 (27' st Waad 5.Ha preso il via la cerimonia di inaugurazione del mondiale allo stadio di Al Khor, a 50 km da Doha, l'Al Beyt, prima del calcio d'inizio traed. Voce narrante dell'attore americano ...Al via i Mondiali 2022. Ad alzare il sipario sul torneo, alle 17 (ore italiane) di domenica 20 novembre, la sfida tra i padroni di casa del Qatar, al loro esordio assoluto… Leggi ...Un esordio senza appello per il Qatar: nella partita inaugurale dei mondiali di calcio la nazionale del Paese organizzatore è stata sconfitta ...