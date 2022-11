(Di domenica 20 novembre 2022) La 'notizia' non è certo che, nell'assemblea nazionale che si è tenuta a Roma, sono passate, e pure a stragrande maggioranza (553 sì, 21 no e 36 astenuti su 610 votanti, ma su una platea congressuale ...

Tiscali Notizie

Il calendario del (tortuoso)congressuale Tornando al " complicato "congressuale, il dispositivo di modifiche approvato ieri prevede: scelta del Comitato promotore che redigerà la 'Carta ..."Unadell'aumento delle tariffe è dovuto, purtroppo all'aumento del costo dei costi ...quali fossero gli obiettivi da perseguire nell'interesse unico dei cittadini e finendo per rallentare l'... Parte l’iter per il congresso del Pd: approvata la norma ‘salva-Schlein’. E Bonaccini scende in campo (ANSA) - PESCARA, 19 NOV - Visita ispettiva all'Unità Operativa Complessa di Medicina Legale dell'ospedale Santo Spirito di Pescara da parte del consigliere regionale Antonio Blasioli (Pd) a seguito d ...Ostia – Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza del viadotto ciclopedonale di via Ruspoli, a Dragoncello. L’annuncio arriva dal Municipio X che, di concerto con il Campidoglio, ha finalmente d ...