Omicidi Roma | notte in carcere De Pau | in settimana dal gip

Ha trascorso la prima notte nel carcere di Regina Coeli, Giandavide De Pau, l'uomo di 51 anni fermato per i tre femminicidi avvenuti agiovedì scorso. Per lui l'udienza di convalida verrà fissata la prossima settimana, non prima di martedì dopo che il pm titolare del fascicolo formalizzerà la richiesta al gip. La Procura, al ...Nessuna confessione sul terzo delitto leggi anchePrati, chi erano le 3 donne uccise dal killer De Pau, attualmente in cura presso un Sert e sotto terapia farmacologica per una ...(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Ha trascorso la prima notte nel carcere di ... La Procura, al momento, non contesta la premeditazione nel reato di omicidio plurimo aggravato. L'uomo ieri è stato interrogato ...Giandavide De Pau, il 51enne fermato pel triplice omicidio di Prati, è un personaggio già noto alle cronache romane. Una vita, la sua, che ...