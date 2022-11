Marina La Rosa casta da molto tempo | svela perché non ha più fatto l’amore

(Di domenica 20 novembre 2022)Ladi essereda, l’ex gieffina rivelanon è più stata con nessun uomo In un’intervista concessa a I LunaticiLaa ruota libera si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni sulla sua vita personale. È passato parecchiodall’ultima volta che è stata con un uomo, lei stessa ha confessato di esseredaLa(Screenshot da Instagram)Parlando della sua sfera intima la 45enne senza giri di parole ha detto: “Non faccioda un sacco di. Sono tanti mesi ormai”. Il motivo? Lei stessa ha ...

Terminata l'isola nel 1967, il primo maggio 1968l'autoproclamò Stato indipendente. La ... Tra novembre 1968 e febbraio 1969 l'Isola fu forzosamente demolita da guastatori dellaMilitare. ...Sono state le affascinanti sale dello Yacht Club Italiano ad ospitare la premiazione delMilitare NastroVeloce 2022, la regata in doppio più lunga, e dura, del Mediterraneo organizzata da Difesa Servizi S.p. A. e SSi International con il supporto dellaMilitare. ...Sono state le affascinanti sale dello Yacht Club Italiano ad ospitare la premiazione del Marina Militare Nastro Rosa Veloce 2022, la regata in doppio più lunga, e dura, del Mediterraneo organizzata da ...(AGR) Sono state le affascinanti sale dello Yacht Club Italiano ad ospitare la premiazione del Marina Militare Nastro Rosa Veloce 2022, la regata in doppio più lunga, e dura, del Mediterraneo organizz ...