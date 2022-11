Malga Lunga e Cornalba | “Ricordiamo quei drammatici rastrellamenti fascisti”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 20 novembre 2022) Il 17 novembre ricorre l’anniversario del rastrellamento alla, avvenuto nel 1944. Per ricordare questo drammatico avvenimento, domenica 20 novembre alle 8 l’ANPI di Endine Gaiano organizza la camminata Mario Zeduri “Tormenta” da Endine Gaiano (località Fanovo) alla(Sovere) e qui alle 10,45 si svolgerà la cerimonia ufficiale organizzata dall’ANPI Provinciale di Bergamo. La data del 25 novembre, invece, ricorda l’eccidio di: per commemorarlo, domenica 27 novembre, l’ANPI Valle Brembana e l’ANPI provinciale di Bergamo proporrà la tradizionale manifestazione. Questi avvenimenti invitano a non dimenticare i partigiani, che, anche a costo della propria vita, hanno combattuto per la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Abbiamo intervistato lo storico Mario Pelliccioli, ...