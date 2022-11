LIVE Italia-Scozia 2-2 | Europei curling femminile in DIRETTA | avvio estremamente combattuto!

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-DANIMARCA DIDALLE 14.00 LADI-LETTONIA DIDALLE 19.00 09:44 Inizio di quarto end buono per entrambe le squadre, al momento a punto c’è una stone scozzese, ma è ancora lunga. 09:41 ARRIVA LA GIOCATA DI COSTANTINI! Due punti per l’in questo secondo end, azzurre perfettamente in corsa! 09:39 Ottima doppia bocciata della, Costantini ha l’ultima stone a disposizione, difficile portare a casa più di un punto. 09:36 ERRORE DELLE SCOZESI! Le avversarie azzurre colpiscono la propria guardia, bisogna sfruttare al meglio quest’occasione. 09:33 Buona ...

OA Sport

Amo l'ma ha questo limite anche se lo sta un po' limando: penso a Emma ed Elodie che avuto ... A febbraio partiranno iin varie città italiane e poi in Inghilterra, Scozia e Irlanda. ...... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola ##docenti LIVE Italia-Lettonia, Europei curling femminile in DIRETTA: secondo match di giornata per le azzurre Si gioca questa domenica 20 novembre la gara di Serie C tra Imolese e Montevarchi: info partita, probabili formazioni e streaming gratis ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Iss: tasso di mortalità 10 volte più alto negli over 80 non vaccinati. LIVE ...