Il Black Friday è il momento giusto per un nuovo smartphone in super sconto

Leggi su gqitalia

(Di domenica 20 novembre 2022) Ebbene sì: comprare unin offerta per ilo il Cyber Monday può consentire un bel risparmio. Sia che si stia cercando qualchein più nella fascia economica, sia che si stia guardando tra i top di gamma alla ricerca di un vero affare. E non solo per la giornata del venerdì nero, la campagna di sconti più famosa dell’anno ha ormai cambiato volto: il celebre weekend di spese sfrenate si è trasformato in un vero e proprio mese di shopping attento, sostenibile e aperto al cambiamento. Che sì, è già in corso. Convenienza, qualità e sostenibilità A testimoniarlo - oltre alla nostra esperienza personale - è una recente indagine condotta da Shopify, azienda che si occupa della fornitura di infrastrutture IT per il commercio, che ha intervistato migliaia di consumatori e ...