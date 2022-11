Crosetto inchioda i francesi | Ecco cosa fanno a Ventimiglia

Leggi su iltempo

(Di domenica 20 novembre 2022) "Icercano d'insegnare a noi l'accoglienza, ma basta vedere acomei controlli". Guido, ministro della Difesa, ospite a Zona Bianca su Rete4 torna sul braccio di ferro sui migranti che ha visto il governo di Giorgia Meloni contrapposto a Emmanuel Macron. Per"ihanno completamente dimenticato Schengen. La Francia ha fatto 98 zone dicendo che non sono, così se i migranti sbarcano lì formalmente non sono in Francia. Il fatto che Meloni ha posto il tema è rilevante perché serve una procedura europea per i flussi dall'Africa", spiega il ministro che ribadisce la linea dell'esecutivo nel trattare la questione degli sbarchi e delle navi Ong. Ma si parla anche della manovra, come la legge di Bilancio che ...