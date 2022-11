Confessione shock a Verissimo | suor Cristina non c’è più | c’è solo Cristina

(Di domenica 20 novembre 2022) Nelle anticipazioni di, si parlava di un racconto di, e della sua nuova vita. Ma nessuno aveva pensato che nello studio di, avremmo vistoe non. Laa infatti, non esiste più, o meglio, come la giovane exa ha spiegato, è dentro di lei, farà parte di lei e le ha permesso di essere oggi la donna che è. Maadesso non è più una sposa del Signore. Crede in Dio, ama Dio ancora di più, ama la vita, Dio è vita. Lo spiega con il suo miglior sorriso a Silvia Toffanin e racconta di come è cambiata la sua vita oggi. E’ stato un percorso complicato e duro , ci sono stante tante belle cose ma ...

In realtà, poco dopo, qualcuno, con una spiazzante, ha spazzato via tutte le certezze dello Yaman junior ... Terra Amara Anticipazioni: Fekeli sotto! Husamettin , uno dei tre ...L'ex allievo di Amici ha vissuto alcune difficoltà: 'Le cose non sono state sempre facili' Dopo aver fatto unaAntonino Spadaccino ammette che per lui i tempi dopo il talent di ...Negli ultimi anni il nome di Marco Baldini era legato alla ludopatia e ai problemi economici derivati da essa. Ma, in una confessione shock, Baldini ha rivelato di non essere mai stato dipendente dal ...Anna Basta, nel giro azzurro dal 2016 al 2020 prima del ritiro per motivi personali, ha raccontato di aver pensato anche al suicidio ...