(Di domenica 20 novembre 2022) Adesso è ufficiale:vuole prendersi il Pd e avocare a sé la guida di un centrosinistra sparpagliato in rivoli e correnti. Minacciato dall’incombenza e dalle ostilità dichiarate dal M5S. Uscito a pezzi dal verdetto delle urne e, ancora prima, accerchiato da Calenda e Renzi nelle retrovie. E così, dopo settimane di incontri dietro le quinte e dichiarazioni pubbliche, mentre Ellyè ai blocchi di partenza ma non ha ancora sciolto le ultime riserve, il governatore dell’Emilia Romagna rompe gli indugi e il riserbo sulla prognosi. E dal circolo Pd della “sua” Campogalliano annuncia la sua discesa in campo: «Ho deciso di candidarmi alla segreteria del Partito democratico».si candida alla segreteria del Pd «Mi è parso giusto dirlo prima di tutto a voi e dirlo qui. Agli iscritti del mio circolo, ai compagni e alle ...

Secolo d'Italia

: "Sto ricevendo molte sollecitazioni, anche da gente che non ci vota più che mi dice di ... Del lungo post che Matteo Renzi riserva all'attacco quotidiano al Pd , c'è una parte che...... la sottovalutazione del ruolo dei territori storici, il sorpasso di Fratelli d'Italia chee ... Il Pd va verso il congresso: De Micheli in campo, prontie Schlein Nel Pd le grandi ... Bonaccini brucia sul tempo la Schlein: "Mi candido a segretario del Pd. Basta farci dilaniare da tutti" Il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, si candida ufficialmente per la segreteria del Partito democratico ...Stefano Bonaccini è pronto e scenderà in campo alle undici e mezzo di domani mattina nella «sua» Campogalliano. Elly Schlein è ai nastri di partenza ma non ha ancora sciolto le ultime riserve.