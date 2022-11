Black Friday | le tendenze | inizia prima e domina la moda

(Di domenica 20 novembre 2022) Compra da mobile il 60%. Soprattutto articoli di abbigliamento, in particolare t-shirt. Nelle fasce orarie delle 10 e delle 21. È questo l’identikit del maniaco dello shopping del2021, che quest’anno cadrà il 25 novembre. Lo scorso anno in Italia è stato registrato un giro d’affari per circa 1,8 miliardi di euro. Una corsa agli acquisti che ha visto per le aziende e-commerce un aumento delle vendite online del 62% nella settimana del, soprattutto tramite dispositivi mobili (il 60%, con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente) e in particolare nelle fasce orarie delle 10 e delle 21. È quanto è emerso dal report su strategia, trend e statistiche dell’e-commerce per il2022 di SaleCycle, redatto a partire dall’analisi e monitoraggio di 49 ...

Un caricabatterie per Apple Watch compatto, tascabile, privo di cavo, complicazioni ed ingombri È il caricabatterie di Satechi che questa settimana trovate i n sconto in occasione dela solo 30. Questo accessorio è molto simile ad alcuni che vi abbiamo presentato in passato. La sua particolarità è nel design: invece di essere una 'pastiglia' collegata ad un cavo come ...su Macitynet.it Per seguire al meglio tutta la settimana prolungata del(ma il consiglio è utile per tutte le iniziative che seguiranno) potete: Visitare più volte questa ...È il caricabatterie di Satechi che questa settimana trovate in sconto in occasione del Black Friday a solo 30€. Questo accessorio è molto simile ad alcuni che vi abbiamo presentato in passato. La sua ...Per il Black Friday è in sconto Dune Pain Box Edition, un cofanetto in edizione limitata imperdibile per gli amanti del film Dune di Villenueve.