Al via i Mondiali in Qatar Tutto quello che c’è da sapere sul campionato più controverso degli ultimi anni

(Di domenica 20 novembre 2022) È il primo Mondiale autunnale, il primo in un Paese mediorientale, l’ultimo a 32 squadre e l’ultimo – a meno di miracoli fisici – dei due giocatori che hanno segnato l’attuale epoca calcistica, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. A 12da quando l’allora presidente della Fifa Sepp Blatter srotolò il talloncino con il nome del Paese che avrebbe ospitato il torneo del 2022, domenica iniziano iin. Non i più attesi per gli italiani, che per la seconda volta di fila non potranno tifare gli Azzurri, e tra i più contestati della storia calcistica moderna, dalle 16 del 20 novembre si spegneranno le luci sui lavori preparatori e si accenderanno i riflettori sulla cerimonia inaugurale. È il caso quindi di ricordare come siamo arrivati al calcio di inizio di questo22, quali siano state le polemiche che ...