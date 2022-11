Taekwondo oggi | Mondiali 2022 | orari 19 novembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 19 novembre 2022) Penultimo giorno aidi, in corso di svolgimento a Guadalajara, e sui tatami messicani potrebbero essere ancora molte le emozioni da vivere. Titoli iridati, medaglie e punti ranking in palio: in un evento che è sempre pronto a regalare sorprese ai propri appassionati. In questo sabato 19, sarà solo una l’italiana in: Maristella Smiraglia che, nei -73 kg femminili, proverà ad arrivare il più lontano possibile.Sabato 19Ore 16.00-20.00: Turni preliminari (1/32 e 1/16 di finale) Ore 22-23.30: Ottavi di finale e quarti di finale Ore 1.00-3.00: Semifinali e finali Diretta tv: non prevista Diretta ...

Ecco, di seguito, il programma delle gare in programma quest'dei Mondiali di2022 di Guadalajara e una guida su come seguirle in tv e streaming., MONDIALI 2022: IL PROGRAMMA DELLE GARE E COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING Ore 16.00 - ...... presidente dell'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, bronzo olimpico dia Barcellona nel 1992: " Dobbiamo fare qualcosa di più, perchéi ragazzi, soprattutto dopo il ...L'atleta di Latina è tra i principali talenti di scena in questi giorni a Guadalajara: porta con sé sempre i colori della sua squadra del cuore ...Il campione europeo juniores scende sul quadrato a Guadalajara e vince il suo primo match mondiale con la Nazionale Italiana. Anche Latina tifa con passione per Dennis Beretta. L’atleta pontino, da po ...