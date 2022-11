Spezia | Macia | “A Gennaio arriveranno due acquisti”

Leggi su seriea24

(Di sabato 19 novembre 2022)- Loritornerà a lavoro ad inizio Dicembre, dopo aver ritrovato la vittoria nell’ultima gare di Campionato contro il Verona, grazie ad una grande prestazione di Nzola. Il direttore sportivo dello, Edoardo, ha parlato del momento duro in casa Ligure parlando anche del mercato di. Di seguito, ecco le parole dei Liguri: Su Gotti: “Abbiamo un grandissimo vantaggio, perché Luca è molto stabile. Ha una personalità forte, per me è un compagno di viaggio ideale per costruire un percorso. Noi ci parliamo a quattr’occhi, è sempre stato determinato, ha avuto la fiducia della società ma ci ha trasmesso fiducia e calma. Per me è stata una cosa importante. Per questo valorizzo il suo lavoro, ci sta dando una mano a capire l’identità in campo. È molto ...