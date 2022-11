Simona Marchini | chi è l’ex marito Franco Cordova | età | carriera | figli | vita privata | Marisa Laurito | oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 19 novembre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti dianche, la nota attrice romana che si racconterà a cuore aperto: dallaall’amore per. Chi è, cosa sappiamo, detto ‘Ciccio’, è nato a Forlì il 21 giugno del 1944 ed è un ex calciatore, un centrocampista. E’ nato da una famiglia napoletana, ha esordito in serie C con la Salernitana, poi ha debuttato all’Inter di Helenio Herrera. Ma è nel 1967 che è stato ingaggiato dalla Roma, con la quale ha disputato ben 212 partite segnando 9 gol e ...