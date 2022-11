Saman | trovati resti umani vicino alla casa di parenti a Novellara

(Di sabato 19 novembre 2022) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – I carabinieri del Nucleo Investigativo del comando Provinciale di Reggio Emilia, insieme a quelli della Compagnia di Guast, hanno trovatodi un cadavere sotterrati all’interno di un casolare abbandonato nelle campagne del comune di, a poche centinaia di metri dall’abitazione in cui viveva la famiglia diAbbas. L’area è stata interdetta. I militari, dalle prime ore di questa mattina, sotto il costante coordinamento della locale Procura, insieme ai Carabinieri del Ris di Parma stanno procedendo alle operazioni di recupero e repertamento. Sul posto anche i vigili del fuoco di Reggio Emilia.La 18enne pakistana, che rifiutò un matrimonio combinato, èscomparsa dnotte del 30 aprile 2021 e per l’omicidio sonoindagati cinque ...

Potrebbe essere vicina una svolta nel caso diAbbas , la 18enne pakistana scomparsa nel nulla nella notte del 30 aprile 2021 dopo aver ... L'Ansa riporta che sarebbero statidei resti umani ...Sono statiresti umani sotterrati a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, ad alcune centinaia di metri dal casolare dove abitava la famiglia diAbbas, la 18enne pachistana scomparsa tra l'...Un sopralluogo dei Ris è in corso a Novellara (Reggio Emilia) non lontano dal casolare dove viveva la famiglia di Saman Abbas.Saman, trovati resti umani a Novellara (Reggio Emilia): erano in un capannone vicino al casolare della famiglia La scoperta a poche centinaia di metri da dove viveva la 18enne pakistana. Accertamenti ...