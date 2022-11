Saman Abbas | il corpo in un sacco sepolto in un capannone abbandonato | ha confessato il padre?

era anche questa, non solo la timida 18enne con l'hijab nero e un sorriso appena accennato , ritratta nell'immagine ufficiale diffusa dopo la sua scomparsa. La giovane pachistana, svanita ..., svolta nelle indagini Alcuni resti umani sono stati trovati a Novellara (Reggio Emilia ) non lontano dal casolare dove viveva la famiglia di, la 18enne pakistana scomparsa ...Un sopralluogo dei Ris e' in corso a Novellara (Reggio Emilia) non lontano dal casolare dove viveva la famiglia di Saman Abbas. Sarebbero ...Sarà necessario attendere l'esito degli esami autoptici per la conferma .... Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia. Saman, l'ombra del delitto d'onore dietro scomparsa Sarà necessario at ...