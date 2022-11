Qatar 2022 | non si placano le polemiche | rigori sospetti assegnati durante le amichevoli

(Di sabato 19 novembre 2022) Ormai ci siamo. L’attesa è ufficialmente prossima alla fine; nel pomeriggio di domani, domenica 20 Novembre, avrà luogo la partita inaugurale del Mondiale di, che vedrà affrontarsi la nazionale di casa, ilappunto, e l’Ecuador. Questo mondiale però, non sembra proprio intenzionato a voler lasciarsi il mare dida cui è circondato alle spalle. La prima edizione invernale della più grande kermesse sportiva del pianeta è ormai preda di un ciclone mediatico senza precedenti. D’altro canto però, questenon sembrano proprio volersi calmare. “Questo mondiale non s’ha da fare”, è il grido in cui si è unificato parte del mondo del calcio, che ha così provato a boicottare un’edizione mondiale a prima vista molto discutibile. Mondiali...

