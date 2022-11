(Di sabato 19 novembre 2022) “Esprimo piena vicinanza e massima solidarietà ai cittadini di Agropoli e di Santa Maria di Castellabate, i due paesi delgravemente e maggiormente colpiti dalla furia dell’alluvione”. Lo dichiara il viceministro degli Esteri, Edmondo. “De Luca e la Regione Campania intervengano celermente, mettendo in campo misure immediate atte a fronteggiare le preoccupanti emergenze. E chiedano al governo lodiper un celere ristoro dei danni causati da questo evento estremo”, aggiunge il viceministro. Nel, dove oggi vige allerta meteo arancione come in tutta la regione, si è abbattuta una bomba d’acqua che sta creando diversi disagi alla popolazione. A Castellabate si registrano danni a strade, smottamenti, allagamenti e disagi. Il comune ha ...

Secolo d'Italia

... è previsto tra venerdì 18 e sabato 19 : anche in questo caso non si escludono. Quante ... Oggi più cheil vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta ...... per far perdere lo scudetto del 2000 alla Juve, sotto il'. Come andò con la Roma 'Il ... Avevamo un attaccante, Fabio Junior, immeritatamente detto l'Uragano blu, che non segnava; ... Nubifragio mai visto in Cilento: drammatiche immagini social. Cirielli sollecita lo stato di calamità (video) Nella mattina di oggi, a seguito del passaggio di una moderata perturbazione di stampo atlantico, un nubifragio ha interessato le zone a Nord di Roma. Tra le 10 e le 11 di oggi molte strade si sono tr ...Ancora una volta è allerta nubifragi in Campania: vi spieghiamo cosa c'è dietro le piogge torrenziali e i fenomeni sempre più frequenti ...