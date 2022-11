Napoli | rinnovo a sorpresa | avviati i contatti per il futuro

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 19 novembre 2022) Il calciomercato delè già entrato nel vivo. Il club azzurro sta approfittando della sosta per i Mondiali per iniziare a ragionare sul. Attualmente la rosa a disposizione di Luciano Spalletti sembra migliorabile solo nelle “riserve” ma a gennaio difficilmente si opererà in entrata, a meno di ghiotte occasioni. La società, però, vuole occuparsi in primis dei titolari e di blindare tutti i calciatori migliori per evitare una nuova rivoluzione di campo dopo quanto accaduto la scorsa estate con l’addio di tutti i “senatori”.Lozano (Getty Images)CalciomercatoLozano: i dettagli Hirving Lozano si sta dimostrando uno degli uomini migliori per ildi Spalletti. El Chucky ha vissuto un lungo periodo di difficoltà in ...