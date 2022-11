LIVE Superbike | GP Australia 2022 in DIRETTA | Rea tenta di allungare sul bagnato

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-18 La pista si asciuga abbastanza velocemente, il settore iniziale è sicuramente il più. Rea continua a controllare la scena davanti a Razgatl?o?lu. -19 Risponde Toprak, il turco scavalca Bautista che ora scivola quarto un deciso attacco da parte di Lowes. -19 Continua ad aumentare il gap di Rea su Bautista e Razgatl?o?lu. Il turco guarda da vicino i primi due, leggermente superiori in questo frangente. -20 Rea! Kawasaki al comando! Ottimo passo per l’inglese che beffa i due rivali nel primo segmento di pista! -20 Rea continua ad attaccare i primi due, Razgatl?o?lu resta secondo alle spalle di Bautista. -21 Tanta acqua in pista, Bautista mantiene il controllo delle operazioni, mentre Rea sfida Razgatl?o?lu per la seconda posizione. Il britannicoin tutti i ...

La battaglia è assicurata nel noto impianto australiano che dopo due anni d'assenza torna ad accogliere la categoria riservata alle derivate. Regna l'incertezza alla vigilia della prima competizione ... Sabato 19 novembre Ore 2.20: Superpole Supersport Ore 3.05: Superpole...SBK: Fuoco alle polveri per la penultima gara lunga della stagione: in pole c'è il Campione 2022 Alvaro Bautista, con le Kawasaki di Jonathan Rea ed Alex Lowes al suo fianco. Toprak Razgatlioglu apre ...SBK: Il Campione 2022 Alvaro Bautista primeggia nell'ultima Superpole della stagione e torna in pole position in Australia. In prima fila le due Kawasaki di Jonathan Rea ed Alex Lowes, Toprak Razgatli ...