L’Italrugby dura 50 minuti | il Sudafrica è letale nel secondo tempo e mette ko gli Azzurri

(Di sabato 19 novembre 2022) Genova – Unnelsi impone sull’Italia nel terzo ed ultimo test-match delle Autumn Nations Series, portando a casa la prima vittoria della sua tournée europea dopo aver sofferto non poco nei primi 50contro gli. Nove a due le mete sul tabellino finale (63-21), con i Campioni del Mondo capaci di un’ultima mezz’ora di altissimo livello dal punto di vista fisico mentre la spinta incessante del pubblico non bastava più ad una Nazionale azzurra volitiva ma a corto di ossigeno. Il match Kick-off Springboks, subito in pressione aggressiva, l’Italia tenta di arginare ma alla prima palla mossa al largo Arendse approfitta di una salita difensiva poco efficace e vola a marcare. Kolbe sbaglia la conversione,avanti 5 a 0. La ...

... per la prima volta nella storia,'Australia con il risultato di 28 - 27 allo Stadio Franchi di ... E' stata: alla fine sembrava di rivivere alcuni momenti passati. A volte un po' di fortuna non ......ROMA - Giornata di viaggio verso la Georgia per, che ... come suo fratello Paolo contro'Irlanda nell'ottobre 2020, per ... "Ci aspettavamo un inizio duro contro una squadracome la ...