Harry Styles e Olivia Wilde si lasciano dopo 2 anni | le prime indiscrezioni e i motivi

Leggi su optimagazine

(Di sabato 19 novembre 2022)si, ma resteranno amici. Un fulmine a ciel sereno per il mondo del gossip, secondo lepubblicate dalla redazione di People che per prima ha pubblicato la notizia. Per il momento i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione sui social, ma People Magazine cita fonti vicine alla coppia che chiedono l’anonimato. Nessuna brusca rottura, secondo le fonti:sidi comune accordo e si parla più che altro di una relazione “messa in pausa”. Le motivazioni sono presto riferite: “Lui è all’estero. Lei si sta concentrando sui suoi figli ...