Festa | “Continuano gli incontri di Zhang negli USA”

Leggi su intermagazine

(Di sabato 19 novembre 2022) Carlofa il punto sulla possibile cessione dell’Inter da parte della famigliaNon si placano le voci attorno ad un possibile cambio societario in casa Inter. Le ultime novità sono riportate da Carlo, giornalista de Il Sole 24 Ore, secondo cui il presidente nerazzurro StevensarebbeUSA per continui colloqui per cercare una soluzione a livello economico e non solo. “Inter, secondo diverse fonti Stevenultimi mesi avrebbe avuto diversiStati Uniti sia con fondi di private equity sia con credit fund” Inter, secondo diverse fonti Stevenultimi mesi avrebbe avuto diversiStati ...